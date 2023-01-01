Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Нытвы Антон Казаков Как его убили и когда, власти не уточнили Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского городского округа

По информации администрации Нытвенского городского округа, во время спецоперации на Украине был убит уроженец Нытвы Антон Казаков. Он служил в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщается на официальной странице местных властей в паблике ВКонтакте.

Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства его гибели не уточняются.

Напомним, ранее стало известно о гибели на Украине сразу троих вагнеровцев из Пермского края: Максима Бажина, Алексея Останина и Самира Асадова. Двое из них были уроженцами Чусового, а один — Гайн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.