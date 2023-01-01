В ходе спецоперации на Украине погибли трое бойцов ЧВК «Вагнер» из Пермского края О гибели военнослужащих сообщили местные паблики Поделиться Твитнуть

В ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР погибли трое бойцов частной военной компании «Вагнер» из Пермского края. О гибели военнослужащих сообщили местные паблики.

Так, «ЧП Чусовой» опубликовал информацию о гибели 3 января 2023 года на Донбассе 23-летнего Максима Бажина. Похороны состоятся 31 января в 14:00. Проститься с погибшим можно в ДК Верхнее Калино.

Паблик «ЧП ДТП Пермь» сообщил о гибели 2 января 2023 года 25-летнего Алексея Останина. Он будет похоронен в посёлке Касимовка Гайнского округа Пермского края. Дата похорон пока не определена.

Также сообщается о гибели Самида Асадова 1988 г.р. Он скончался от огнестрельного взрывного осколочного ранения шеи. Мужчина ушёл на СВО добровольцем из ИК 35 (Чусовой). Известно, что Асадов за участие в боевых действиях был удостоен двух наград.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине был убит уроженец посёлка Менделеево Валерий Михалев. Он также участвовал в боях в составе ЧВК «Вагнер».

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