Максим Артамонов В ДНР погиб военнослужащий из Пермского края Валерий Михалев Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Карагайского района

В ходе спецоперации на Украине был убит уроженец посёлка Менделеево Валерий Михалев — он погиб 6 января. Об этом сообщает администрация Карагайского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщают местные чиновники, он родился в 1995 году, а в 2013 году окончил школу. В спецоперации участвовал в составе ЧВК «Вагнер». Он погиб в Артёмовске (Бахмуте).

Прощание с погибшим бойцом состоится 29 января в Менделеево.

Администрация Карагайского округа выразила соболезнования близким и родным Михалева.

Напомним, сегодня также стало известно о гибели уроженца села Аклуши Бардымского округа 24-летний сержанта Максима Минсадырова.

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