Максим Артамонов На Украине погиб военнослужащий из Пермского края Максим Минсадыров Ему было всего 24 года Поделиться Твитнуть

Фото: Страница Халиля Алапанова "ВКонтакте"

Во время спецоперации на Донбассе погиб уроженц села Аклуши Бардымского округа 24-летний сержант Максим Минсадыров. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на местного главу Халиля Алапанова.

Минсадыров был командиром установки разграждения инженерного взвода инженерной роты в инженерно-сапёрном батальоне.

По словам Хахиля Алапанова, он проходил военную службу по контракту. С марта 2022 года принимал участие в спецоперации и погиб на территории Луганской народной республики.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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