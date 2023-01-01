Максим Артамонов
На Украине погиб пермяк, руководивший Федерацией карате киокушин России
Сергею Увицкому был 41 год
Во время спецоперации РФ на Украине погиб генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации киокушин России (ФКР).
Увицкому был 41 год. Он участвовал в спецоперации в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».
«Завершив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО», — сообщается на сайте ФКР.
Как и когда Увицкий погиб, в федерации не уточнили.
Сергей Увицкий родился в 1981 году в Перми. В 2005 году он окончил Пермский Политех, а в 2010 году стал чемпионом Европы по карате стиля киокусинкай (киокушин).
Увицкий был серебряным призёром чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призёром первенств России.
Напомним, в январе в зоне СВО побывал заместитель председателя российского правительства — полпред президента РФ в ДФО и экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев. Он приезжал в место дислокации добровольцев Российского союза боевых искусств (РСБИ) из отряда «Союз». Чиновник передал дополнительное оборудование для обучения солдат: тактические аптечки и средства обнаружения дронов.
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