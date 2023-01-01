Максим Артамонов На Украине погиб пермяк, руководивший Федерацией карате киокушин России Сергею Увицкому был 41 год Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация киокушин России

Во время спецоперации РФ на Украине погиб генеральный секретарь Федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации киокушин России (ФКР).

Увицкому был 41 год. Он участвовал в спецоперации в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».

«Завершив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, он в числе первых принял решение отправиться в зону СВО», — сообщается на сайте ФКР.

Как и когда Увицкий погиб, в федерации не уточнили.

Сергей Увицкий родился в 1981 году в Перми. В 2005 году он окончил Пермский Политех, а в 2010 году стал чемпионом Европы по карате стиля киокусинкай (киокушин).

Увицкий был серебряным призёром чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призёром первенств России.

Напомним, в январе в зоне СВО побывал заместитель председателя российского правительства — полпред президента РФ в ДФО и экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев. Он приезжал в место дислокации добровольцев Российского союза боевых искусств (РСБИ) из отряда «Союз». Чиновник передал дополнительное оборудование для обучения солдат: тактические аптечки и средства обнаружения дронов.

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