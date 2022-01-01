Максим Артамонов
Экс-губернатор Пермского края Трутнев побывал в зоне СВО на Донбассе
Чиновник передал добровольцам оборудование для обнаружения дронов
Заместитель председателя российского правительства — полпред президента РФ в ДФО и экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев побывал в месте дислокации добровольцев Российского союза боевых искусств (РСБИ) из отряда «Союз». Об этом сообщается на официальном сайте аппарата полпреда в ДФО.
Трутнев посетил расположенный в ДНР учебный центр беспилотных систем им. Владимира Жоги и передал руководству центра дополнительное оборудование для обучения солдат: тактические аптечки и средства обнаружения дронов.
Кроме этого, чиновник передал участникам спецоперации опытные образцы вооружения, разработанного для снайперской и контрснайперской работы, включая высокоточные полуавтоматические винтовки компании Lobaev Arms.
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