Максим Артамонов Экс-губернатор Пермского края Трутнев побывал в зоне СВО на Донбассе Чиновник передал добровольцам оборудование для обнаружения дронов Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба аппарата полпреда в ДФО

Заместитель председателя российского правительства — полпред президента РФ в ДФО и экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев побывал в месте дислокации добровольцев Российского союза боевых искусств (РСБИ) из отряда «Союз». Об этом сообщается на официальном сайте аппарата полпреда в ДФО.

Трутнев посетил расположенный в ДНР учебный центр беспилотных систем им. Владимира Жоги и передал руководству центра дополнительное оборудование для обучения солдат: тактические аптечки и средства обнаружения дронов.

Кроме этого, чиновник передал участникам спецоперации опытные образцы вооружения, разработанного для снайперской и контрснайперской работы, включая высокоточные полуавтоматические винтовки компании Lobaev Arms.

Юрий Трутнев в 1996 году был избран мэром Перми, а в 2000 — губернатором Пермской области. В 2004 году Трутнев стал министром природных ресурсов и экологии России. С 2012 по 2013 год он работал помощником президента Путина, после чего вернулся в правительство России на должность вице-премьера. С 2013 Трутнев также является полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

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