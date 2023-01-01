Елена Синица
С 28 января ледовый городок на эспланаде возобновит работу
Он закрывался из-за оттепели
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С 10:00 28 января ледовый городок «Виват, Пермь!» на эспланаде возобновит свою работу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Городок был закрыт с 26 января из-за оттепели. По данным синоптиков, с субботы в регионе начнётся похолодание.
Ранее также сообщалось, что скульптура рязанских авторов Юрия и Владимира Мистрюковых «300 П» — победитель конкурса снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» в Перми — непоправимо пострадала из-за оттепели.
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