В Прикамье в выходные ожидается похолодание до −21 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты проекта «Метеоролог и я» рассказали о погоде в Пермском крае на субботу и воскресенье 28 и 29 января.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на прогноз синоптиков, завтра погоду на территории Прикамья сформирует холодный фронт, а в последний день недели — гребень антициклона с юго-востока. В связи с этим температура воздуха будет понижаться.

В большинстве районов 28 января в течение суток столбики термометров не поднимутся выше −4…−9°, пройдёт небольшой и умеренный снег.

29 января ночью температура опустится до -11...-16° (при прояснениях до −21°), днём будет −6…−11°. Небольшой снег выпадет лишь в отдельных районах.





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