Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми из-за оттепели разрушилась скульптура-победитель конкурса «Зимний вернисаж» Работа «300 П» рязанских скульпторов восстановлению не подлежит Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Скульптура рязанских скульпторов Юрия и Владимира Мистрюковых «300 П» — победитель конкурса снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» в Перми — непоправимо пострадала из-за оттепели. Об этом сообщается в телеграм-канале пермской мэрии.

«К нашему большому сожалению, — говорится в сообщении, — из-за потепления и сильного ветра ледовая скульптура победителей кубка «Зимний вернисаж» «300 П» разрушилась и не подлежит восстановлению, принято решение о её демонтаже. Красота ледяных скульптур — хрупкая и недолговечная, в этом основная особенность этого материала, а работа ледовых скульпторов сродни работе ювелиров. Именно скульптура победителей была одной из самых технически сложных, из-за этого и самой хрупкой».

Как уже сообщалось, в связи с потеплением 26 января ледовый городок «Виват, Пермь!» на эспланаде временно приостановил работу. О возобновлении работы городка в мэрии обещают сообщить дополнительно.

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