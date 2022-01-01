Ледовый городок на пермской эспланаде приостановит работу Причина - оттепель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 26 января ледовый городок «Виват, Пермь!» на эспланаде временно приостановит свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе гордаминистрации.

Причиной такого решения стала надвигающаяся оттепель. По данным синоптиков, в четверг днём температура воздуха составит -6…-1 градус. При этом пройдёт снег и усилится ветер до 14-17 м/с.

В пятницу, 27 января, днём столбики термометров могут подняться до +1 градуса.

О дате возобновления ледового городка в мэрии обещают сообщить дополнительно.

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