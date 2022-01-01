Елена Синица В Перми объявили обладателей Кубка России «Зимний вернисаж» Победителем стала команда из Рязани Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В этом году хрустальным кубком в конкурсе «Зимний вернисаж» была награждена команда рязанских скульпторов Юрия и Владимира Мистрюковых за скульптуру «300 П». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Мы с братом учились ледовому искусству на Урале, много работали с вашим льдом, поэтому нам вдвойне приятно демонстрировать наши работы именно в Перми», — прокомментировал Юрий Мистрюков.





Специальный приз памяти Николая Полукарова вручили команде Матвея Ваваева и Кирилла Баталова с их работой «Город на Каме». Приз Арт-резиденции получили Андрей Кошелев и Андрей Молоков со скульптурой «Грёзы города».





С 14 января скульптуры смогут посмотреть все желающие. Они расположены в 66-м квартале городской эспланады.

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