Экс-главу УКС Пермского края Дмитрия Левинского отправили в СИЗО Перед этим его досрочно выписала из краевой клинической больницы Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Бывший глава Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский перевезён сотрудниками регионального УФСИН из краевой клинической больницы в СИЗО. Об этом корреспонденту сайта «Звезда» сообщили адвокаты подсудимого.

По их словам, их подзащитный должен был находиться в лечебном стационаре до конца января — начала февраля, но его выписали досрочно. Левинского сотрудниками ГУФСИН уже препроводили в СИЗО. Теперь там будут принимать решение о необходимости долечивания экс-чиновника.

Напомним, 24 января уголовная коллегия Пермского краевого суда ужесточила приговор Дмитрию Левинскому. За недостроенную детскую поликлинику по ул. Шишкина, 20 он получил три года и один месяц колонии общего режима. В этот срок также входит наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка».

Добавим, что Левинского ожидает ещё один приговор — по делу о взятке. Заседание суда перенесли из-за болезни подсудимого на 7 февраля.

Ранее сообщалось, что экс-руководителю Управления капстроительства Пермского края сняли судимость по одному из уголовных дел. Речь идёт о деле о сносе гаражей в м/р Разгуляй.

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