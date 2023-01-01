Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фильм из программы «Флаэртианы» номинирован на «Оскар» Два года назад в аналогичной ситуации «флаэртианский» фильм выиграл золотую статуэтку Поделиться Твитнуть

кадр из фильма «Выход»

В числе номинантов на премию Американской киноакадемии, список которых был обнародован 24 января, значится фильм, участвовавший в конкурсе пермского международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» в 2022 году. «Выход» (16+) якутских кинодокументалистов Евгении и Максима Арбугаевых — единственная российская картина в номинациях «Оскара 2023».

Максим и Евгения Арбугаевы — брат и сестра, которые сняли свой фильм на берегу Чукотского моря. Главный герой — биолог Максим Чакилев, который каждый год приезжает в это место и наблюдает за тем, как изменения климата влияют на популяцию моржей.

Это завораживающее, невероятное кино, заставляющее зрителя внутренне замереть при мысли о величии жизни и красоте природы.

Фильм уже имеет большую фестивальную историю. Он получил Гран-при Американского института кино, International Documentary Award и несколько других престижных наград. На фестивале в Перми он был избран в качестве фильма церемонии открытия как наиболее зрелищный в программе, однако остался без серьёзных призов, заработал лишь специальное упоминание жюри.

Это не первый «флаэртианский» фильм, оказавшийся номинантом «Оскара». В 2019 году приз «Серебряный Нанук» за оригинальное художественное решение получил в Перми македонский фильм «Страна мёда» (18+), а в 2020 году он был признан лучшим полнометражным документальным фильмом по версии Американской киноакадемии.

Якутские кинематографисты — российские лидеры не только в документалистике, но и в художественном кино, о чём «Новый компаньон» писал совсем недавно.

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