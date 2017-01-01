«Флаэртиана-2019» вручила призы «Большого золотого Нанука» получил фильм о жизни семилетнего кочевника

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Фото: Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Вчера, 26 сентября, стали известны лауреаты 19-го Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Призы вручены в трёх конкурсных программах: международном конкурсе, национальном конкурсе «Российская Флаэртиана» и студенческом смотре, сообщает пресс-служба фестиваля.

Лауреаты фестиваля

Международный конкурс:

Гран-при за лучший фильм фестиваля — «Большой золотой Нанук»: «Хозяин оленей» (Ксения Елян, Россия);

приз за открытие новых тем и новых героев — «Серебряный Нанук»: «Токломати» (Давид Офек, Гад Айзен, Израиль);

приз за оригинальное художественное решение — «Серебряный Нанук»: «Страна мёда» (Любомир Стефанов, Тамара Котевска, Македония);

специальное упоминание жюри: «Птички предместья» (Эллен Фиске, Эллинор Халлин, Швеция, Шотландия);

специальное упоминание жюри: «Одна из тысячи» (Сара Мани, Афганистан, Франция);

приз зрительских симпатий: «Реанимация» (Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко, Россия).

Национальный конкурс «Российская «Флаэртиана»:

Приз «Малый золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана»: «Бой» (Максим Арбугаев, Россия);

специальное упоминание жюри за тонкую драматургию отношений с героем:

«Юбилейный год» (Зака Абдрахманова, Россия);

специальное упоминание жюри за точно найденный стиль изображения:

«Своя республика» (Алёна Полунина, Россия).

Студенческий конкурс:

Лучший студенческий фильм: «Переходный возраст» (Елена Кондратьева, Россия);

специальное упоминание жюри:

«Одинокие сердца» (Ангелина Морозова, Россия);

специальное упоминание жюри:

«Яма» (Сергей Замуруев, Россия);

приз главного спонсора группы компаний «Астер»:

«Бой» (Максим Арбугаев, Россия);

приз Гильдии неигрового кино и телевидения России:

«Летсплей» (Владимир Головнев, Россия).

Фестиваль посетили порядка 10 тыс. зрителей.

Отметим, что в эти выходные пройдут дополнительные показы фильмов-победителей, билеты — в кассе киноцентра «Премьер».

Расписание дополнительных показов в киноцентре «Премьер» 28—29 сентября (одинаковое на оба дня):

13:00 «Бой» (реж. — Максим Арбугаев), «Переходный возраст» (реж. — Елена Кондратьева);

14:00 «Реанимация» (реж. — Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко);

15:00 «Одна из тысячи» (реж. — Сара Мани);

15:30 «Птички предместья» (реж. — Эллен Фиске, Эллинор Халлин);

17:30 «Токломати» (реж. — Давид Офек, Гад Айзен, Израиль);

19:00 «Страна мёда» (реж. — Любомир Стефанов, Тамара Котевска);

21:00 «Хозяин оленей» (реж. — Ксения Елян).

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