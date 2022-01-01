«Флаэртиана» назвала лучшие ленты международного конкурса Приз «Большой золотой Нанук» присуждён картине «Четыре путешествия» Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

В Перми назвали победителей международного фестиваля документального кино «Флаэртиана».

Приз «Большой золотой Нанук» за лучший фильм фестиваля присуждён картине «Четыре путешествия» режиссёра Луи Хотхотхот. Приз «Серебряный Нанук» за открытие новых тем и новых героев — работе «О чем я не скажу своей матери» (режиссёр Хумайра Билкис). Приз «Серебряный Нанук» за оригинальное художественное решение — фильму «Фукунаси» (Жюли Сандо).

Специальное упоминание жюри: «Говорить о молчании» (Шир Ньюман), «Выход» (Евгения Арбугаева, Максим Арбугаев), «Куда мы едем» (Руслан Федотов), «Звезда Ведетта» (Клодин Борис, Патрис Шаньяр).

Приз зрительских симпатий уходит фильму «Говорить о молчании» режиссёра из Израиля Шир Ньюман.

Приз Гильдии неигрового кино и телевидения получает фильм Руслана Федотова «Куда мы едем».

А приз «Малый золотой Нанук» конкурса «Российская Флаэртиана» получила лента «Клетки» Дмитрия Лукьянова.

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