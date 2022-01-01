Бывшего руководителя УКС Прикамья Дмитрия Левинского поместят в медсанчасть ГУФСИН Пока экс-чиновник проходит лечение в краевой клинической больнице Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Осуждённый за злоупотребление полномочиями при возведении детской больницы в Кировском районе Перми экс-глава Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский будет переведён в медсанчасть ГУФСИН. Это произойдёт, как только приговор вступит в законную силу.

Как пишет 59.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пока этого не произошло, осуждённый останется в стационаре краевой клинической больницы, куда он был госпитализирован накануне судебного заседания.

После выздоровления Левинского из медсанчасти ГУФСИН должны будут отправить в колонию.

Напомним, 24 января экс-чиновнику ужесточили приговор. За недостроенную детскую поликлинику по улице Шишкина, 20 он получил три года и один месяц колонии общего режима. В этот срок также входит наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка».

Добавим, что Левинского ожидает ещё один приговор – по делу о взятке. Заседание суда перенесли из-за болезни подсудимого на 7 февраля.

Ранее сообщалось, что экс-руководителю Управления капстроительства Пермского края сняли судимость по одному из уголовных дел. Речь идёт о деле о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй.

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