Бывшего руководителя УКС Прикамья Дмитрия Левинского поместят в медсанчасть ГУФСИН
Пока экс-чиновник проходит лечение в краевой клинической больнице
Осуждённый за злоупотребление полномочиями при возведении детской больницы в Кировском районе Перми экс-глава Управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский будет переведён в медсанчасть ГУФСИН. Это произойдёт, как только приговор вступит в законную силу.
Как пишет 59.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пока этого не произошло, осуждённый останется в стационаре краевой клинической больницы, куда он был госпитализирован накануне судебного заседания.
После выздоровления Левинского из медсанчасти ГУФСИН должны будут отправить в колонию.
Напомним, 24 января экс-чиновнику ужесточили приговор. За недостроенную детскую поликлинику по улице Шишкина, 20 он получил три года и один месяц колонии общего режима. В этот срок также входит наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка».
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