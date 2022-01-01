Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Меняется схема финансирования проекта «Станция культуры» 

Фонд развития Пермского края уверяет, что проект всё равно состоится

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Завод Шпагина

Эскиз пространства завода Шпагина / фото: zshpagina.ru

В Фонде развития Пермского края (ФРПК) «Новому компаньону» подтвердили сообщение, опубликованное «Коммерсантом», о том, что финансовая модель проекта реновации «Станция культуры: завод Шпагина» будет пересмотрена.

В сообщении пресс-службы ФРПК говорится:

«Переговоры об условиях концессионного соглашения по реновации территории «Завода Шпагина» между правительством Пермского края и ООО «Станция культуры Шпагина» (дочернее предприятие ФРПК – ред.) прекращены в связи с недостижением согласия сторон. В целях снижения нагрузки на бюджет Пермского края принято решение пересмотреть управленческую модель проекта с учётом оптимизации ранее достигнутых решений.

Проект по реновации территории «Завода Шпагина» курирует Фонд развития Пермского края. Весной этого года по заказу ФРПК компаниями WowHaus и horovod.space была разработана и представлена концепция основного корпуса «Станции культуры: Завод Шпагина». Согласно концепции, центральный корпус кластера будет разделён на три «платформы»: Пермь Перформативная (площадка для разноплановых театральных постановок и других мероприятий), Пермь Гастрономическая (кафе, гастромаркет, детская игровая) и Пермь Кинематографическая (производство современного российского кино). Основная цель новой концепции — добиться максимальной окупаемости будущего социокультурного пространства на территории завода, не нарушая общую концепцию этого объекта, а напротив, органично вовлекая и используя окрестные территории.

Осенью 2022 года специализированная проектная компания «Станция культуры Шпагина» осуществила подачу частной концессионной инициативы. Зимой переговоры были прекращены в связи с недостижением согласия сторон.

Для дальнейшей реализации проекта было принято решение пересмотреть управленческую модель совместно с исполнительными органами государственной власти.

Специалисты ФРПК и курирующих министерств прорабатывают альтернативные варианты реализации проекта, обеспечивающие сохранение целевого назначения объекта и требование по снижению нагрузки на бюджет Пермского края, а также вовлечение бизнеса регионального и федерального уровней».

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят свыше 15 млрд руб.

На словах представители ФРПК сообщили «Новому компаньону», что проект продолжается. Его новые параметры и сроки реализации будут обозначены, когда появится новая схема финансирования. Фонд развития Пермского края продолжит его курировать.

Ситуацию по просьбе «Нового компаньона» прокомментировала Алёна Волкова-Семерикова, директор АНО «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия») – потенциального резидента «Станции культуры»:

– Стратегия развития кинопроизводства в Пермском крае работает, и я уверена, что она будет продолжать работать – на «Заводе Шпагина» или в каком-то другом месте. Нашей целью было увеличение рабочих мест в киноотрасли, и эта цель достигнута: растёт число картин, снимающихся в Пермском крае; число людей, вовлечённых в процесс и трудоустроенных; предприятий малого бизнеса, являющихся нашими контрагентами, которые предоставляют транспорт, питание и другие услуги. Мы запустили образовательную программу: в Высшей школе экономики будут готовить кинопродюсеров, так что отрасль будет наполняться специалистами.

В Благотворительном фонде им. Сергея Дягилева (ещё один потенциальный резидент «Станции культуры») ситуацию комментировать не готовы.

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