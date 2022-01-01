Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Меняется схема финансирования проекта «Станция культуры»
Фонд развития Пермского края уверяет, что проект всё равно состоится
В Фонде развития Пермского края (ФРПК) «Новому компаньону» подтвердили сообщение, опубликованное «Коммерсантом», о том, что финансовая модель проекта реновации «Станция культуры: завод Шпагина» будет пересмотрена.
В сообщении пресс-службы ФРПК говорится:
«Переговоры об
условиях концессионного соглашения по реновации территории «Завода Шпагина»
между правительством Пермского края и ООО «Станция культуры Шпагина» (дочернее предприятие ФРПК
– ред.) прекращены в связи с недостижением согласия сторон. В целях снижения
нагрузки на бюджет Пермского края принято решение пересмотреть управленческую
модель проекта с учётом оптимизации ранее достигнутых решений.
Проект по реновации
территории «Завода Шпагина» курирует Фонд развития Пермского края. Весной этого
года по заказу ФРПК компаниями WowHaus и horovod.space была разработана и представлена концепция
основного корпуса «Станции культуры: Завод Шпагина». Согласно концепции,
центральный корпус кластера будет разделён на три «платформы»: Пермь
Перформативная (площадка для разноплановых театральных постановок и других
мероприятий), Пермь Гастрономическая (кафе, гастромаркет, детская игровая) и
Пермь Кинематографическая (производство современного российского кино).
Основная цель новой концепции — добиться максимальной окупаемости будущего
социокультурного пространства на территории завода, не нарушая общую концепцию
этого объекта, а напротив, органично вовлекая и используя окрестные территории.
Осенью 2022 года
специализированная проектная компания «Станция культуры Шпагина» осуществила
подачу частной концессионной инициативы. Зимой переговоры были прекращены в
связи с недостижением согласия сторон.
Для дальнейшей
реализации проекта было принято решение пересмотреть управленческую модель
совместно с исполнительными органами государственной власти.
Специалисты ФРПК и
курирующих министерств прорабатывают альтернативные варианты реализации
проекта, обеспечивающие сохранение целевого назначения объекта и требование по
снижению нагрузки на бюджет Пермского края, а также вовлечение бизнеса
регионального и федерального уровней».
Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят свыше 15
млрд руб.
На словах представители ФРПК сообщили «Новому компаньону»,
что проект продолжается. Его новые параметры и сроки реализации будут
обозначены, когда появится новая схема финансирования. Фонд развития Пермского
края продолжит его курировать.
Ситуацию по просьбе «Нового компаньона» прокомментировала
Алёна Волкова-Семерикова, директор АНО «Центр развития кинопроизводства»
(«Пермская кинокомиссия») – потенциального резидента «Станции культуры»:
– Стратегия развития
кинопроизводства в Пермском крае работает, и я уверена, что она будет
продолжать работать – на «Заводе Шпагина» или в каком-то другом месте. Нашей
целью было увеличение рабочих мест в киноотрасли, и эта цель достигнута: растёт
число картин, снимающихся в Пермском крае; число людей, вовлечённых в процесс и
трудоустроенных; предприятий малого бизнеса, являющихся нашими контрагентами,
которые предоставляют транспорт, питание и другие услуги. Мы запустили
образовательную программу: в Высшей школе экономики будут готовить кинопродюсеров,
так что отрасль будет наполняться специалистами.
В Благотворительном фонде им. Сергея Дягилева (ещё один
потенциальный резидент «Станции культуры») ситуацию комментировать не готовы.
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