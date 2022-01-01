Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Управлением «Завода Шпагина» займётся «дочка» ФРПК Реновация территории бывшего завода будет реализована благодаря государственно-частному партнёрству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

27 июля в Пермском крае было зарегистрировано ООО «Станция культуры Шпагина». Учредителем общества стал Фонд развития Пермского края (ФРПК). По данным «СПАРК-Интерфакс», которые приводит «Коммерсантъ-Прикамье», уставный капитал общества — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности компании в учредительных документах обозначен как строительство жилых и нежилых зданий. ФРПК является её учредителем и в то же время её управляющей компанией.

В Фонде развития Пермского края «Новому компаньону» пояснили, что специализированная компания займётся реализацией проекта по развитию креативного кластера «Станция культуры: Завод Шпагина», включающего центральный корпус, IT-пространство, площадку «Союзмультпарк», Дом музыки «Дягилев» и другие «точки притяжения».

Как пояснил собеседник в ФРПК, поскольку предполагается, что проект будет реализован с применением механизмов государственно-частного партнёрства, первой задачей ООО «Станция культуры Шпагина» будет подготовка документации для подачи частной концессионной инициативы. Руководит этой работой сотрудник проектного отдела ФРПК Анастасия Пелявина.

Собеседник подчёркивает, что компания будет специализированной и не будет отвечать за весь проект «Завод Шпагина»: её задачей будут экономические решения, направленные на развитие креативного пространства, в том числе привлечение инвестиций и реализация механизмов государственно-частного партнёрства. Непосредственно благоустройством территории и строительными работами по-прежнему будут заниматься УКС и краевой минстрой, за событийное наполнение «Завода Шпагина» отвечает, как и раньше, АНО «Агентство новых технологий», которое недавно возглавила Гульнар Гафурова.

Весной этого года по заказу ФРПК компаниями WowHaus и horovod.space была разработана и согласована концепция «Станция культуры: Завод Шпагина», согласно которой центральный корпус комплекса будет разделён на три «платформы»: «Пермь перформативная» (площадка для разноплановых театральных постановок и других мероприятий), «Пермь гастрономическая» (кафе, гастромаркет, детская игровая зона) и «Пермь кинематографическая» (съёмочный павильон, студии и офисы для производства кино, Союзмультпарк).

Планируется, что к июню 2023 года будет частично реализован проект благоустройства территории; завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на конец 2026 года.

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