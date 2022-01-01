Максим Артамонов В Перми начнут готовить кинопродюсеров На базе Высшей школы экономики открыт курс по основам продюсирования Поделиться Твитнуть

На базе пермского филиала Высшей школы экономики начали принимать заявки на обучение по специальности «Продюсирование в сфере кинопроизводства». В конце июня 2022 года директор АНО «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия») Алёна Семерикова-Волкова и директор пермского кампуса НИУ ВШЭ Галина Володина подписали соответствующий документ о сотрудничестве. В результате родился 9-месячный курс по основам продюсирования, который специально для Перми разработала генеральный продюсер кинокомпании Bazelevs Лала Рустамова.

Этот курс предназначен для тех, кто хочет реализовать свой потенциал в управлении творческими процессами в сфере кинопроизводства, не уезжая из Перми.

Учится смогут все, у кого есть диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также студенты. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке установленного НИУ ВШЭ образца.

«Мы объединили наш опыт как университета в применении системного подхода к образовательному процессу и практики специалистов российских кинокомпаний в создании лучших креативных продуктов для подготовки творческих кадров нашего региона. Во время обучения будущие кинопродюсеры научатся не только создавать кинопродукты, но и планировать бюджет, определять эффективные сроки производства, находить финансирование на реализацию проекта, использовать для продвижения инструменты маркетинга и pr», — рассказала заместитель декана факультета профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ — Пермь Илона Колос.

Обучение начнётся с 18 февраля 2023 по субботам и воскресеньям, раз в две недели. Формат обучения будет смешанный: помимо онлайн-занятий, студенты будут встречаться с преподавателями лично.

Выпускники смогут пройти летнюю практику на съёмочных площадках уже этим летом. Организацией практики занимается Пермская кинокомиссия.

Программа курса состоит из пяти блоков:

— знакомство со сферой кинопроизводства и профессиями;

— основы авторского и гражданского права и основы документооборота в кинопроекте;

— работа с бюджетом кинопроекта;

— основы производства фильма;

— специальные курсы (история кино, основы драматургии, основы монтажа, маркетинг кинопроекта, кинопрокат, презентации и питчинги).

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