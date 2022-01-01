Максим Артамонов
В Перми начнут готовить кинопродюсеров
На базе Высшей школы экономики открыт курс по основам продюсирования
На базе пермского филиала Высшей школы экономики начали принимать заявки на обучение по специальности «Продюсирование в сфере кинопроизводства». В конце июня 2022 года директор АНО «Центр развития кинопроизводства» («Пермская кинокомиссия») Алёна Семерикова-Волкова и директор пермского кампуса НИУ ВШЭ Галина Володина подписали соответствующий документ о сотрудничестве. В результате родился 9-месячный курс по основам продюсирования, который специально для Перми разработала генеральный продюсер кинокомпании Bazelevs Лала Рустамова.
Этот курс предназначен для тех, кто хочет реализовать свой потенциал в управлении творческими процессами в сфере кинопроизводства, не уезжая из Перми.
Учится смогут все, у кого есть диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, а также студенты. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке установленного НИУ ВШЭ образца.
«Мы объединили наш опыт как университета в применении системного подхода к образовательному процессу и практики специалистов российских кинокомпаний в создании лучших креативных продуктов для подготовки творческих кадров нашего региона. Во время обучения будущие кинопродюсеры научатся не только создавать кинопродукты, но и планировать бюджет, определять эффективные сроки производства, находить финансирование на реализацию проекта, использовать для продвижения инструменты маркетинга и pr», — рассказала заместитель декана факультета профессиональной переподготовки НИУ ВШЭ — Пермь Илона Колос.
Обучение начнётся с 18 февраля 2023 по субботам и воскресеньям, раз в две недели. Формат обучения будет смешанный: помимо онлайн-занятий, студенты будут встречаться с преподавателями лично.
Выпускники смогут пройти летнюю практику на съёмочных площадках уже этим летом. Организацией практики занимается Пермская кинокомиссия.
Программа курса состоит из пяти блоков:
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.