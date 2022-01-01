Елена Синица В Перми открыли спорткомплекс на территории экстрим-парка Официальной церемонии открытия не будет Поделиться Твитнуть

В Перми по ул. Екатерининской, 181 открылся спорткомплекс. Он размещён на территории экстрим-парка. Здесь 20 января уже прошло первое мероприятие — церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как сообщает Properm.ru, официальной церемонии открытия спорткомплекса не будет.





Здание планируют использовать для тематических спортивных мероприятий и конференций. Также на территории комплекса есть полоса препятствий. Её будут использовать школьные спортивные клубы как один из этапов соревнований.





Пермские власти также обещали проработать вопрос посещения полосы препятствий пермяками.





Строительство комплекса в экстрим-парке началось в 2019 году. Здание должно было быть построено в июле 2020-го, но объект не был сдан в эксплуатацию из-за отсутствия разрешения на строительство. Летом 2021 года заказчика работ оштрафовали на 510 тыс. руб. Открытие комплекса неоднократно откладывалось.





Экстрим-парк в Перми был открыт в 2009 году как аналог Louisville Extreme Park города-побратима Луисвилля американского штата Кентукки. Бетонная площадка предназначена для езды и выполнения экстремальных трюков на велосипедах BMX, самокатах, скейтбордах, стритбордах и агрессив-роликах. Ежегодно здесь проходят рейтинговые соревнования по прыжкам в высоту на двухколёсных велосипедах.

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