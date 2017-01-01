В экстрим-парке началось строительство отапливаемого корпуса

Объект должен появиться следующим летом

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Эскиз будущего корпуса

Фото: Администрация Перми

В пермском экстрим-парке началось строительство отапливаемого корпуса, где разместятся раздевалки, душевые, тренерские и медицинский кабинеты. Площадь корпуса составит 1 тыс. кв. м.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, к данному моменту выполнены подготовительные и земляные работы, укладка фундамента будущего спортивного объекта, возводятся колонны для стен первого этажа.



В здании планируется размещение тренажёрного зала, зала для занятий функциональным многоборьем, актового зала для проведения семинаров и конференций. Кроме того, будут оборудованы раздевалки, душевые и гардероб. Его площадь составит 1000,42 кв. м.



Экстрим-парк появился в Перми в 2009 году. В 2017 году на территории его расположения сменено зонирование с ТОП-1 (парки, скверы) на ЦС-3 (зону специальных спортивных и спортивно-зрелищных сооружений), что позволяло бы строить там капитальные объекты.



Строительство должно завершиться летом 2020 года. Стоимость работ — 62 млн руб.