Елена Лодыгина журналист Администрация Перми не может зарегистрировать право собственности на экстрим-парк даже через суд Решение арбитражного суда о незаконности действий Росреестра не устояло в апелляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Эскиз корпуса экстрим-парка

Администрация Перми

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Пермского края о незаконности отказа Росреестра в регистрации права собственности на сооружение — экстрим-парк на ул. Екатерининской в Перми.

Администрация Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края в марте 2020 года. В суде горадминистрация потребовала с краевого управления Росреестра признать отказ в регистрации права собственности на экстрим-парк общей площадью 4,7 тыс. кв. м незаконным и обязать ответчика поставить данный объект на кадастровый учёт и провести его регистрацию на муниципальное образование «Город Пермь».

Как следует из материалов дела, департамент имущественных отношений Перми обратился за регистрацией в управление Росреестра 26 сентября 2019 года, предоставив технический план экстрим-парка. 10 октября 2019 года государственный кадастровый учёт был приостановлен, и так как причины приостановления не были устранены, 1 января 2020 года принято решение об отказе в регистрации.

Управление Росреестра считает отказ законным, поскольку не была предоставлена разрешительная документация и с нарушениями был представлен технический план сооружения. Кроме того, заявленный к учёту объект не является элементом благоустройства, как это заявлено, а является объектом капитального строительства, который предполагает массовое пребывание людей. Росреестр доказывал в суде, что экстрим-парк относится к общественным сооружениям и представляет собой наземную железобетонную конструкцию, которая без разрыва переходит в конструктивный элемент сооружения — фундамент, заглублённый в землю, имеющий максимальную отметку заглубления.

Поэтому строительство такого объекта должно осуществляться с соблюдением требований градостроительного законодательства, сопровождаться получением разрешительной документации. Но перечень документов, который был предоставлен горадминистрацией, оказался неполным, поэтому объект не был зарегистрирован. В конце сентября 2020 года Арбитражный суд удовлетворил иск горадминистрации к Росреестру в полном объёме. Однако Семнадцатый арбитражный апелляционный суд это решение отменил.

Экстрим-парк в Перми

Константин Долгановский

Напомним, на территории экстрим-парка сейчас строится отапливаемый корпус площадью 1 тыс. кв. м. Работы ведёт ООО «Строительная компания «Основа». Контракт на строительство спорткомплекса был подписан в июне 2019 года на 62,8 млн руб.

Строительство началось осенью прошлого года. В здании планировалось размещение тренажёрного зала, зала для занятий функциональным многоборьем, актового зала для проведения семинаров и конференций, раздевалки, душевые и гардероб.

По первоначальным планам, здание должно было быть построено в июле 2020 года, но объект до сих пор не сдан в строй.

Отметим, что экстрим-парк появился в Перми в 2009 году. В 2017 году на территории его расположения сменено зонирование с ТОП-1 (парки, скверы) на ЦС-3 (зону специальных спортивных и спортивно-зрелищных сооружений).

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