Елена Синица В Перми открытие спорткомплекса в экстрим-парке откладывается Причина — судебный процесс Поделиться Твитнуть

Эскиз корпуса экстрим-парка

Администрация Перми

Открытие спорткомплекса на территории экстрим-парка в Дзержинском районе города откладывается на неопределённый срок. Об этом сообщает портал Properm со ссылкой на городское управление капитального строительства.

Причина — судебный процесс. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Пермского края. Застройщик проекта МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» хочет через суд добиться у администрации Перми оформления права муниципальной собственности и права оперативного управления на экстрим-парк, а также на построенный на его территории спортивный комплекс. Третьими лицами по делу привлечены департамент имущественных отношений городской администрации и МКУ «Управление технического заказчика» (заказчик проекта).





Заседание назначено на 20 апреля. При этом в рамках процесса была назначена судебная экспертиза на объекте в период с 22 марта по 21 апреля.





Строительство комплекса в экстрим-парке началось в 2019 году. Здание должно было быть построено в июле 2020-го, но объект не был сдан в эксплуатацию из-за отсутствия разрешения на строительство. Летом 2021 года заказчика работ оштрафовали на 510 тыс. руб.

Застройщиком является МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс». Проектную документацию разработали в ООО «РОСМАШ».

Экстрим-парк в Перми был открыт в 2009 году как аналог Louisville Extreme Park города-побратима Луисвилля американского штата Кентукки. Бетонная площадка предназначена для езды и выполнения экстремальных трюков на велосипедах BMX, самокатах, скейтбордах, стритбордах и агрессив-роликах. Ежегодно здесь проходят рейтинговые соревнования по прыжкам в высоту на двухколёсных велосипедах.





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