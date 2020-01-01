Пермский «Экстрим-парк» возводился без разрешения на строительство За нарушение юридическому лицу выписан штраф в размере 510 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проверка хода строительства «Экстрим-парка» на ул. Екатерининской в Перми показала, что объект возводился в отсутствие разрешения на проведение строительных работ, об этом сообщили в прокуратуре Дзержинского района Перми.

По итогам проверки прокурор внёс представление главе города, а в отношении МКУ «Управление технического заказчика» было возбуждено дело об административном нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.

Как отметили в надзорном ведомстве, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования принят комплекс мер, направленных на устранение нарушений, в том числе утверждена «дорожная карта». Вместе с тем юридическое лицо постановлением Инспекции государственного строительного надзора Пермского края признано виновным, нарушителю назначен штраф 510 тыс. руб.

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