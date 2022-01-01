Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На борту рейса Пермь–Гоа, задержанного из-за сообщения о бомбе, находилась директор Пермской галереи Юлия Тавризян рассказала о 17-часовой «отсидке» в Термезе Поделиться Твитнуть

Юлия Тавризян

Пермская государственная художественная галерея

На борту самолёта авиакомпании Azur Air, выполняющего рейс AZV2463 Пермь—Гоа 20 января, находились директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян и её муж, историк Микаэл Тавризян. По просьбе «Нового компаньона» Юлия Тавризян рассказала о происшествии, из-за которого пассажиры 17 часов находились в аэропорту узбекского города Термез:



— Примерно за час до прилёта (в Гоа — ред.) нам в самолёте объявили, что по запросу Индии необходим дополнительный досмотр самолёта и мы возвращаемся в Термез (Узбекистан). Посадили в четыре утра на запасном аэродроме. В самолёте появились люди в форме, с оружием, весь самолёт оцепили, аэропорт тоже. Военная техника, пожарные, скорые — страшновато было…

Военные вели себя предельно вежливо. Попросили сдать все гаджеты, поскольку был сигнал, что бомба в аккумуляторе ноутбука. Всех вывезли в автобусах в зал ожидания в предполётной зоне. Очень дружелюбно, очень вежливо.

Экипаж уехал отдыхать, начальник аэропорта объявил, что будет решаться вопрос о размещении в отелях. Но так и не решился… С четырёх утра до девяти вечера люди сидели в аэропорту.

Никто из представителей авиакомпании или каких-то российских официальных лиц не приехал, чему работники местного аэропорта очень удивлялись. Периодически представитель аэропорта приходил, объявлял, что вот сейчас вернут телефоны, вот сейчас покормят…

Всё время сочувствовали, что такой холод (внутри аэропорта было 4 градуса), говорят, впервые за 60 лет такая зима. Местные сотрудники даже отключили отопление в офисах, чтобы хоть чуть-чуть добавить тепла в кондиционеры, но зал большой, прогревался плохо.

Вызвали продавщицу из буфета, сразу стали готовить чай и всякие снеки. Где-то после девяти утра открыли Duty Free (киоск с алкоголем), в котором такая выручка была, думаю, впервые за всё время существования! Несколько раз возобновляли ассортимент. Но, видимо, было так холодно и стрессово, что эксцессов не случилось.

фото: Ю Тавризян

Сварили специально плов, приносили горячую самсу. Сказали, что счёт за еду авиакомпании выставлять не будут, они угощают.

Несколько раз время вылета переносили, объясняли, что трудно согласовать новый полётный коридор с тремя странами. Сняли оцепление довольно быстро, но солдаты оставались на входах. Очень вежливо открывали двери каждому пассажиру, кто выходил курить, например.

В итоге в отель в Гоа приехали через сутки ровно. Встречали представители турагентства, для всех договорились о сохранении номеров. В общем, дальше всё хорошо, тепло и радушно.

Напомним, Боинг-757, выполнявший рейс AZV2463 Пермь—Гоа, вылетел из Перми вечером 20 января. Через несколько часов самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Термеза из-за анонимного электронного письма о заложенной на борту бомбе.

После досмотра в Термезе взрывоопасных веществ в самолёте не обнаружили.

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