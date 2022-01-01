Летевший из Перми на Гоа самолёт посадили в Узбекистане из-за угрозы взрыва На борту находилось около 240 человек Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Самолёт, выполняющий рейс AZV2463 Пермь — Гоа, совершил вынужденную посадку в аэропорту Термез (Узбекистан). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии, решение о посадке было принято из-за поступившей угрозы взрыва. Соответствующее анонимное электронное письмо пришло в дирекцию аэропорта индийского штата.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолёт уже летел над Пакистаном, но развернулся и взял курс на Узбекистан.

На борту самолёта Боинг -757 находилось около 240 человек.

По информации онлайн-табло аэропорта Большое Савино, рейс на Гоа авиакомпании Azur Air вылетел 20 января в 21:38 местного времени.

По данным телеграмм-канала «Авиаторщина», после досмотра самолёта в Термезе взрывоопасных веществ на борту не обнаружено. Вылет на Гоа запланирован на 17:00 московского времени.

Аэропорт штата Гоа Даболим готовится подать заявление в полицию.

Сообщается, что это уже второй подобный инцидент. 9 января авиалайнер Azur Air, летевший по маршруту Москва - Гоа с 244 пассажирами и членами экипажа, совершил вынужденную посадку в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе на борту.





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