Олег Антонов Самолёт с пермскими туристами вылетел из Узбекистана в Индию Рейс на Гоа посадили в аэропорту Термеза из-за сообщения о бомбе на борту Поделиться Твитнуть

Фото Azur air

Архив ИД «Компаньон»

Самолёт авиакомпании Azur Air с пермскими туристами на борту вылетел из аэропорта Термез (Узбекистан) и продолжил рейс в индийский штат Гоа. Об этом сообщили пассажиры воздушного судна.

Напомним, Боинг-757, выполняющий рейс AZV2463 Пермь—Гоа, вылетел из Перми вечером 20 января. Через несколько часов самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Термез из-за анонимного электронного письма о заложенной на борту бомбе.

После досмотра в Термезе взрывоопасных веществ в самолёте не обнаружили. Однако продолжить рейс туристы смогли только спустя пол-суток.

Сообщалось, что пассажиров, ожидающих вылет, накормили и снабдили пледами, потому что в терминале было холодно.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.