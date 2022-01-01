Пассажиры из Перми скупают алкоголь в duty free узбекского аэропорта, чтобы согреться В городе Термезе сейчас около ноля градусов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Пассажирам рейса Пермь — Гоа авиакомпании Azur Air, которые сейчас находятся в здании аэропорта Термез (Узбекистан), выдали питание. Об этом «Новому компаньону» рассказали сами туристы. Авиакомпания также обеспечила людей пледами, потому что в аэровокзале холодно. Температура в Термезе сейчас 0...+2 градуса, а терминал, похоже, не отапливается.

«Некоторые покупают алкоголь в duty free, чтобы согреться», — говорят пассажиры.

Напомним, самолёт, выполняющий рейс AZV2463 Пермь — Гоа, минувшей ночью совершил вынужденную посадку в аэропорту Термез (Узбекистан) из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. После досмотра самолёта взрывоопасных веществ не обнаружено. В авиакомпании сообщают, что вылет на Гоа запланирован на 17:00 московского времени.

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