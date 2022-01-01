Максим Артамонов Новый роман Алексея Иванова о Гражданской войне «Бронепароходы» выйдет 24 января Его стартовый тираж составил 80 тыс. экземпляров Поделиться Твитнуть

Последний на сегодняний день роман российского писателя Алексея Иванова «Бронепароходы» (18+) выйдет 24 января сразу во всех форматах. В печатном — в издательстве РИПОЛ-классик, а в электронном и аудио — на платформе Букмейт. Он будет доступен подписчикам Яндекс. Плюса. Об этом в соцсетях написала продюсер писателя Юлия Зайцева.

Зайцева также отметила, что это самый большой стартовый тираж в её личной истории. Он составляет 80 тыс. экземпляров.

Аудиоверсию книги озвучил актер Сергей Бурунов.

В начале января на сайтах российских книжных магазинов стал доступен предзаказ романа «Бронепароходы» (18+). Стоимость книги начинается от 1100 руб.

Алексей Иванов написал новый роман в октябре прошлого года. Как отмечала тогда Юлия Зайцева, это «мощная историческая книга, по объёму сравнимая с «Сердцем пармы» и «Золотом бунта», над которыми Иванов работал почти два года».

Новая книга посвящена Гражданской войне, в которой «сражались не только тачанки и бронепоезда, но ещё и вооружённые пароходы: буксиры, переоборудованные в канонерские лодки; лайнеры, ставшие транспортами; баржи, превращённые в плавучие батареи».

Напомним, 6 октября 2022 года в России состоялась премьера фильма «Сердце пармы» (18+), который был снят по мотивам одноимённого романа Иванова. Премьерный показ киноленты в Перми установил рекорд по продажам билетов — фильм посмотрели более 1500 зрителей. Затем кинолента становилась лидером российского кинопроката на протяжении нескольких уик-эндов подряд.

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