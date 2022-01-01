Максим Артамонов Новая книга Алексея Иванова поступит в продажу в январе Роман «Бронепароходы» посвящён Гражданской войне в России Поделиться Твитнуть

Алексей Иванов

Сергей Копышко

На сайтах российских книжных магазинов стал доступен предзаказ нового романа Алексея Иванова «Бронепароходы» (18+). Её стоимость начинается от 1100 рублей. Книга поступит в продажу в январе.

По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, до выхода нового произведения в свет остались считанные дни.

«Считанные дни остаются до выхода нового романа Алексея Иванова «Бронепароходы». Скоро я вам здесь покажу эту фундаментальную книгу», — написала Зайцева на своей странице в соцсетях.

Алексей Иванов написал новый роман в октябре прошлого года. Как отмечала тогда Юлия Зайцева, это «мощная историческая книга, по объёму сравнимая с «Сердцем пармы» и «Золотом бунта», над которой Иванов работал почти два года».

Новая книга посвящена Гражданской войне, в которой «сражались не только тачанки и бронепоезда, но ещё и вооружённые пароходы: буксиры, переоборудованные в канонерские лодки; лайнеры, ставшие транспортами; баржи, превращённые в плавучие батареи».

Напомним, 6 октября 2022 года в России состоялась премьера фильма «Сердце пармы» (18+), который был снят по мотивам одноимённого романа Иванова. Премьерный показ киноленты в Перми установил рекорд по продажам билетов — фильм посмотрели более 1500 зрителей. Затем кинолетна становилась лидером российского кинопроката на протяжении нескольких уик-эндов подряд.

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