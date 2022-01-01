Максим Артамоновкорреспондент
Алексей Иванов дописал новый роман «Бронепароходы»
Он работал над книгой почти два года
Новая книга посвящена Гражданской войне, в которой «сражались не только тачанки и бронепоезда, но ещё и вооружённые пароходы: буксиры, переоборудованные в канонерские лодки; лайнеры, ставшие транспортами; баржи, превращённые в плавучие батареи».
«В 1918 году речными флотилиями обзавелись и «учредиловцы» в Самаре, и Троцкий в Нижнем Новгороде, и повстанцы Ижевска, и чекисты в Перми. А в мире бушевала инженерная революция, когда паровые машины соперничали с дизельными двигателями, и в российское противостояние красных и белых властно вторгалась борьба лидеров нефтедобычи — британского концерна «Шелл» и русской компании братьев Нобель», — написала Зайцева в социальных сетях.
Напомним, 6 октября в России состоялась премьера фильма «Сердце пармы», который был снят по мотивам одноимённого романа Иванова. Премьерный показ киноленты в Перми установил рекорд по продажам билетов — фильм посмотрели более 1500 зрителей.
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