Максим Артамонов корреспондент Алексей Иванов дописал новый роман «Бронепароходы» Он работал над книгой почти два года Поделиться Твитнуть

Алексей Иванов

Сергей Копышко

Писатель Алексей Иванов дописал свой новый роман «Бронепароходы». По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, это «мощная историческая книга по объёму сравнимая с «Сердцем пармы» и «Золотом бунта», над которой Иванов работал почти два года.

Новая книга посвящена Гражданской войне, в которой «сражались не только тачанки и бронепоезда, но ещё и вооружённые пароходы: буксиры, переоборудованные в канонерские лодки; лайнеры, ставшие транспортами; баржи, превращённые в плавучие батареи».

«В 1918 году речными флотилиями обзавелись и «учредиловцы» в Самаре, и Троцкий в Нижнем Новгороде, и повстанцы Ижевска, и чекисты в Перми. А в мире бушевала инженерная революция, когда паровые машины соперничали с дизельными двигателями, и в российское противостояние красных и белых властно вторгалась борьба лидеров нефтедобычи — британского концерна «Шелл» и русской компании братьев Нобель», — написала Зайцева в социальных сетях.

Напомним, 6 октября в России состоялась премьера фильма «Сердце пармы», который был снят по мотивам одноимённого романа Иванова. Премьерный показ киноленты в Перми установил рекорд по продажам билетов — фильм посмотрели более 1500 зрителей.

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