Максим Артамонов корреспондент Премьера «Сердца пармы» в Перми собрала рекордное количество зрителей Посмотреть фильм пришли более 1500 человек Поделиться Твитнуть

Фильм «Сердце пармы», премьера которого состоялась на этой неделе, установил рекорд продаж билетов в кинотеатрах Перми. На премьерный показ киноленты пришли более 1500 зрителей. Об этом сообщает Пермская кинокомиссия.





Общероссийский прокат фильма стартовал 6 октября. Перед началом показа было продемонстрировано специальное видеообращение для пермяков от режиссёра Антона Мегердичева.





Сейчас сеансы идут во всех крупных кинотеатрах города. Цена варьируется от 290 до 400 руб.





Напомним, съёмки фильма проходили в 2019 и 2020 годах в Пермском крае. На окраине Губахи была выстроена древняя Чердынь с крепостной стеной, церковью и избушкой. После окончания съёмок декорации решили не разбирать, и сейчас они являются туристической достопримечательностью города, где можно найти и другие следы съёмочного процесса: деревянные идолы собраны на горнолыжном курорте около ресторана «Монблан», а корабль установлен возле театра «Доминанта».





Режиссёр фильма — Антон Мегердичев, в главных ролях — Александр Кузнецов (князь Михаил) и Елена Ербакова (Тичерть). Снимались также Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис и другие актёры. Компания-производитель — «Централ партнершип».

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