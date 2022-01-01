Максим Артамонов Рассмотрение жалобы пермского экс-депутата Госдумы Бурнашова отложили до 25 января Заседание перенесено из-за болезни адвоката Поделиться Твитнуть

В Ленинском райсуде Перми вынесен приговор Алексею Бурнашову

Константин Долгановский

На прошлой неделе Седьмой кассационной суд общей юрисдикции в Челябинске начал рассмотрение жалобы на приговор бывшему депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову. Он отбывает наказание за публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

Дело начали рассматривать 12 января, однако в ходе заседания было заявлено ходатайство о переносе в связи с болезнью адвоката. Заседание отложено до 25 января. Об этом «Новому компаньону» рассказала пресс-секретарь Седьмого кассационного суда.

Интересы экс-депутата в суде представляет адвокат Наталья Турунцева.

Уголовное дело в отношении Бурнашова было возбуждено после инцидента с сотрудниками ДПС 8 июля 2021 года в центре Перми. Полицейские остановили его автомобиль для проверки. По версии следствия и судя по видеозаписи, которая быстро распространилась в сети, депутат был пьян и начал возмущаться действиями сотрудников ГИБДД и ругаться матом. На одного из них он напал.

В мае 2022 года Ленинский райсуд Перми приговорил экс-депутата к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом гособвинение требовало для Бурнашова наказание в виде пяти лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке.

В последнем слове Алексей Бурнашов сказал, что раскаивается в преступлениях. Он также отметил, что его политическая карьера уничтожена, но, несмотря на это, он намерен и дальше помогать людям.

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