Максим Артамонов Глава Чечни Кадыров назвал нового начальника приставов Пермского края «одним из самых лучших юристов России» Абдула Алаудинов стал руководителем Управления ФССП Прикамья в начале это недели Поделиться Твитнуть

Абдул Алаудинов / фото: grozniy.bezformata.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил выходца из Чеченской республики Абдулу Алаудинова с назначением на пост руководителя управления службы судебных приставов по Пермскому краю. Кадыров назвал Алаудинова «одним из самых лучших юристов России», который за время работы в службе приставов «добился значительных улучшений, что не осталось без внимания высшего руководства». Об этом чиновник написал в своём telegram-канале.

По словам Кадырова, «Абдула трудился на разных высоких должностях в республике». При этом на каждой из этих должностей, по мнению главые Чечни, он «показал впечатляющие результаты». Какие именно и в чём они заключались, Кадыров не пояснил.

Напомним, 10 января стало известно, что врио руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю Сергей Неведомский перешёл на работу в Новосибирскую область и занял там аналогичный пост. Его место в Пермском крае занял выходец из Чечни Абдул Алаудинов.

Алаудинов родился в Чеченской Республике в 1978 году. Окончил юрфак Чеченского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 2002 году. Работал в Управлении Минюста по Чеченской Республике, был главой администрации Урус-Мартановского муниципального района республики, трудился на разных должностях в системе ФССП. В ноябре 2015 года был назначен и.о. руководителя чеченского УФССП — главного судебного пристава Чеченской Республики. В феврале был утверждён в этой должности и занимал её до ноября 2021 года.

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