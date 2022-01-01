Максим Артамонов Главный судебный пристав Пермского края покинул свой пост Сергей Неведомский будет работать на аналогичной должности в Новосибирской области Поделиться Твитнуть

Сергей Неведомский

УФССП России по Пермскому краю

Врио руководителя ГУ ФССП по Пермском краю Сергей Неведомский перешёл на работу в Новосибирскую область и занял там аналогичный пост. Об этом сообщается на сайте Новосибирского управления ФССП.

Нового главу приставов Новосибирской области представил начальник Организационно-контрольного управления ФССП России Иван Николаев, который приехал в регион с рабочим визитом.

Сергей Неведомский начал работать в структуре ведомства в 2000 году в должности судебного пристава-исполнителя подразделения судебных приставов Боготольского района Управления Минюста по Красноярскому краю. С 2013 года занимал должность заместителя руководителя Управления ФССП России по Красноярскому краю, а с 2019 года возглавлял Управление ФССП по Пермскому краю в статусе врио.

Ранее СМИ сообщали, что ГУ ФССП по Пермскому краю может возглавить бывший глава управления ведомства по Чечне Абдул Алаудинов. Сообщалось, что он приступит к работе 9 января.

В пресс-службе ГУ ФССП по краю «Новому компаньону» не смогли уточнить, кто сейчас возглавляет ведомство после ухода Неведомского — ждут приказа из центрального аппарата.

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