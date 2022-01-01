Бывший главный пристав Чечни может возглавить управление ФССП по Пермскому краю Ожидается, что Абдул Алаудинов выйдет на работу уже 9 января Поделиться Твитнуть

Абдул Алаудинов / фото: grozniy.bezformata.com

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю может возглавить Абдул Алаудинов. Ожидается, что он приступит к работе в новой должности через неделю, 9 января.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ранее Алаудинов был главой управления ФССП по Чеченской Республике. Прежний главный пристав Прикамья Сергей Неведомский, по данным источника издания, уже попрощался с коллективом ведомства.

В самом ГУ ФССП по краю информацию не прокомментировали, сообщив лишь, что Сергей Неведомский, который возглавил управление в 2019 года, сейчас в отпуске.

Абдул Алаудинов родился в Чеченской Республике в 1978 году. Окончил юрфак Чеченского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 2002 году. Работал в Управлении Минюста по Чеченской Республике, был главой администрации Урус-Мартановского муниципального района республики, трудился на разных должностях в системе ФССП. В ноябре 2015 года Абдул Алаудинов был назначен и. о. руководителя чеченского УФССП — главного судебного пристава Чеченской Республики. В феврале был утвержден в этой должности и занимал её до ноября 2021 года.

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