Максим Артамонов
Главным судебным приставом Пермского края назначен Абдул Алаудинов
Новый руководитель представлен личному составу ведомства
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ГУ ФССП по Пермскому краю возглавил бывший руководитель службы судебных приставов по Чеченской Республике Абдул Алаудинов. Он стал исполняющим обязанности начальника Пермского регионального управления. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.
Алаудинов был представлен личному составу во время рабочего визита в регион начальника Управления государственной службы и кадров ФССП России Александра Дарина.
Напомним, 10 января стало известно, что врио руководителя ГУ ФССП по Пермском краю Сергей Неведомский перешёл на работу в Новосибирскую область и занял там аналогичный пост.
Абдул Алаудинов родился в Чеченской Республике в 1978 году. Окончил юрфак Чеченского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 2002 году. Работал в Управлении Минюста по Чеченской Республике, был главой администрации Урус-Мартановского муниципального района республики, трудился на разных должностях в системе ФССП. В ноябре 2015 года Абдул Алаудинов был назначен и.о. руководителя чеченского УФССП — главного судебного пристава Чеченской Республики. В феврале был утверждён в этой должности и занимал её до ноября 2021 года.
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