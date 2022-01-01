Прикамский омбудсмен Сапко встретился в колонии с экс-депутатом Госдумы Алексеем Бурнашовым О чём они общились, чиновник не уточнил Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Константин Долгановский

На этой неделе новоиспечённый Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко побывал в исправительной колонии №29, расположеной в Перми на ул. Балмошная. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте"

Сапко поехал туда вместе пермским прокурором по надзору Русланом Акбаевым, чтобы пообщаться сотрудниками и осуждёнными. пообщались с сотрудниками и осужденными исправительной колонии №29 на Балмошной.

Омбудсмен посетил ШИЗО, жилые отряды, медсанчасть, библиотеку, храм, швейное производство и магазин.

«Провел прием осужденных, 3 человека обратились с вопросами получения гражданства РФ. Гражданин Нигерии просит помочь оформить академотпуск в ВУЗе, где он обучался.

Пообщался и с Алексеем Бурнашовым, который так же отбывает здесь наказание».

В целом Сапко остался доволен поездкой. По его словам, «условия содержания в колонии удовлетворительные».

ИК-29 — это мужская колония общего режима для ранее не судимых. В ней содержатся 793 человека.

Уголовное дело в отношении Бурнашова было возбуждено после 8 июля 2021 года, когда депутата остановили сотрудники ГИБДД в центре Перми. Он был пьян и начал оскорблять полицейских, после чего напал на одного из них.В

В мае 2022 года Ленинский райсуд Перми приговорил Бурнашова к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом гособвинение требовало для Бурнашова наказание в виде пяти лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке. В последнем слове экс-депутат раскаялся в преступлениях. Он также отметил, что его политическая карьера уничтожена, но, несмотря на это, он намерен и дальше помогать людям.

После приговора Бурнашов подал жалобу. Сейчас её рассматривает Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске.

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