Олег Антонов Жалобу на приговор пермскому экс-депутату Госдумы рассмотрят в Челябинске Алексей Бурнашов отбывает срок за насилие в отношении представителя власти Поделиться Твитнуть

Алексей Бурнашов

Константин Долгановский

В Седьмом кассационном суде общей юрисдикции города Челябинска принята к рассмотрению жалоба на приговор Алексею Бурнашову. Бывший депутат Государственной думы от Пермского края отбывает наказание за публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Рассмотрение дела назначено на 12 января. Эти данные опубликованы в картотеке суда.

Напомним, в мае 2022 года Ленинский райсуд Перми приговорил Бурнашова к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом гособвинение требовало для Бурнашова наказание в виде пяти лет лишения свободы, а защита настаивала на условном сроке.

В последнем слове Алексей Бурнашов раскаялся в преступлениях. Он также отметил, что его политическая карьера уничтожена, но, несмотря на это, он намерен и дальше помогать людям.

В материалах уголовного дела сказано, что Бурнашов 8 июля 2021 года в центре Перми, в ходе разбирательства по факту управления им транспортным средством в состоянии опьянения и будучи недовольным законными действиями сотрудников ГИБДД, применил в отношении одного из сотрудников насилие, причинив ему телесные повреждения. Кроме того, в присутствии посторонних лиц он нецензурно высказался в адрес полицейского.

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