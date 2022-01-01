Елена Синица Новым аудитором Пермской КСП может стать Ольга Головина Сейчас она занимает должность инспектора ведомства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пост аудитора Контрольно-счётной палаты Перми может занять инспектор ведомства Ольга Головина. Соответствующий проект решения внёс на рассмотрение в гордуму глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, на последней в 2022 году пленарке Пермской городской думы аудитор пермской Контрольно-счётной палаты (КСП) Юрий Шомполов досрочно сложил свои полномочия.





Вопрос о статусе Шомполова не был в повестке заседания гордумы, однако его включили дополнительно. По словам председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина, аудитор «пошёл на повышение». При этом Малютин не раскрыл его новое место работы.





Ранее сообщалось, что директора Пермского филиала НИУ ВШЭ Галину Володину могут наградить Почётной грамотой города. Соответствующий проект постановления на рассмотрение в Пермскую думу внёс глава города Алексей Дёмкин. Её предлагается наградить за значительный вклад в развитие системы высшего образования, общественную и просветительскую работу в городе Перми, и в связи с Днём российской науки.

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