Максим Артамонов Аудитор КСП Перми Юрий Шомполов досрочно сложил полномочия По словам главы Пермской гордумы, он пошёл на повышение Поделиться Твитнуть

На последней в этом году пленарке Пермской городской думы аудитор пермской Контрольно-счётной палаты (КСП) Юрий Шомплов досрочно сложил свои полномочия.

Вопрос о статусе Шомполова не был в повестке заседания гордумы, однако его включили дополнительно. По словам председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина, аудитор «пошёл на повышение». При этом Малютин не раскрыл его новое место работы.

Юрий Шомполов окончил Пермскую сельскохозяйственную академию им. Прянишникова по специальности «Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности». В 1995-1999 годах работал в налоговых органах, в 2000-2005-м — начальником отдела налоговой политики и планирования доходов Главного управления финансов и налоговой политики Пермской области.

С 2006 по 2009 год был начальником отдела доходов Министерства финансов Пермского края, затем вернулся в структуры городской власти, став аудитором Контрольно-счётной палаты Перми.

До 2016 года возглавлял направление по контролю доходной части бюджета и муниципальной собственности, а с 2016-го руководил направлением по контролю инвестиционных расходов, расходов на ремонт автодорог, а также на организацию пассажирского транспорта общего пользования и на градостроительную деятельность.

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