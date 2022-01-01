Елена Синица Директора Пермского филиала НИУ ВШЭ хотят наградить Почётной грамотой города Основание — значительный вклад в развитие системы образования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директора Пермского филиала НИУ ВШЭ Галину Володину могут наградить Почётной грамотой города. Соответствующий проект постановления на рассмотрение в Пермскую думу внёс глава города Алексей Дёмкин.

Галину Володину предлагается наградить за значительный вклад в развитие системы высшего образования, общественную и просветительскую работу в городе Перми, и в связи с Днём российской науки.





Галина Володина начала работать в НИУ ВШЭ в 1997 году. С 1998 по 2002 год занимала должность заместителя директора Пермского филиала НИУ ВШЭ. С 2002 года и по настоящее время является директором учебного заведения.





Также Почётную грамоту могут вручить директору школы Олимпийского резерва "Закамск" Юрию Рослякову. К награде его представят за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Перми и в связи с 60-летием со дня рождения.





Кроме этого, планируют наградить начальника управления материально-технического обеспечения и транспорта акционерного общества «Пермский завод «Машиностроитель» Сергея Шепелева. Он будет награждён за высокий профессионализм, добросовестный труд, значительный вклад в развитие ракетнокосмической отрасли в городе Перми и в связи с 60-летием со дня рождения.





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