Максим Артамонов В Перми полицейского оштрафовали на 600 тысяч за разглашение персональных данных Поделиться Твитнуть

Кировский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего полицейского, который обвинялся в разглашении персональных данных. Оперуполномоченный предоставлял своим друзьям информацию из базы данных МВД для решения их личных вопросов — персональные данные нужных им людей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Сам экс-полицейский полностью признал свою вину и раскаялся.

Напомним, у мужчины был доступ к секретным сведениям, в том числе к базе данных ГУ МВД России. По просьбе своих друзей он предоставлял им персональные данные некоторых людей для решения личных вопросов.

По решению суда его оштрафовали на 600 тыс. руб. и запретили занимать административные должности на государственной и муниципальной службе.

Аналогичная история произошла в Перми с бывшим инспектором ФНС. В конце ноября прошлого года Дзержинский райсуд Перми оштрафовал мужчину и его соучастника за разглашение налоговой тайны. Весной 2022 года сотрудник ФНС вместе со своим знакомым организовал сбор сведений, которые считаются налоговой тайной. Он выгружал данные о налогоплательщиках, а его знакомый в дальнейшем должен был их сбывать другим лицам. Экс-инспектора оштрафовали на 130 тыс. руб., а его соучастника — на 110 тыс. руб.

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