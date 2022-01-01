Максим Артамонов В Перми будут судить бывшего полицейского за разглашение персональных данных из базы МВД Он передавал эти данные по просьбе друзей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

Кировский районный суд Перми рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного, которого обвиняют в разглашении базы данных МВД.

По данным полиции, у мужчины был доступ к секретным сведениям, в том числе к базе данных ГУ МВД России. По просьбе своих друзей он предоставлял им персональные данные некоторых людей для решения личных вопросов.

Сам бывший полицейский не отрицает свою вину, но попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Теперь экс-оперуполномоченному грозит лишение свободы до четырёх лет с лишением права занимать определенные должности до пяти лет.

Напомним, в конце ноября Дзержинский районный суд Перми оштрафовал бывшего инспектора Федеральной налоговой службы и его соучастника за разглашение налоговой тайны. Весной 2022 года сотрудник ФНС вместе со своим знакомым организовал сбор сведений, которые считаются налоговой тайной. Он выгружал данные о налогоплательщиках, а его знакомый в дальнейшем должен был их сбывать другим лицам. Экс-инспектора оштрафовали на 130 тыс. руб., а его соучастника — на 110 тыс. руб.

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