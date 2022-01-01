Елена Синица В Перми экс-сотрудник ФНС оштрафован за разглашение налоговой тайны Размер штрафа составил 130 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшего сотрудника Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Поясняется, что весной 2022 года он вместе со своим знакомым организовал сбор сведений, которые считаются налоговой тайной. В частности, он выгружал данные о налогоплательщиках. Его знакомый в дальнейшем должен был их сбывать другим лицам.





Сотрудники УФСБ по Пермскому краю смогли пресечь эту деятельность, в квартире соучастника были найдены документы, которые планировались к сбыту.





В результате экс-инспектор оштрафован на 130 тыс. рублей, а его соучастник – на 110 тыс. руб.

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