Максим Артамонов На Украине погиб уроженец Березников Илья Евтушенко Его похоронят на родине 13 января Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ЧП Березники "ВКонтакте"

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Березников Пермского края Илья Евтушенко. Об этом сообщается в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

Где и при каких обстоятельствах он погиб, не сообщается. Известно лишь, что военнослужащий родился 30 апреля 1988 года.

Прощание и похороны состоится в Березниках 13 января.

Напомним, накануне стало известно о гибели на Украине троих уроженцев Добрянского округа Пермского края: 36-летнем Анатолии Буренине, 34-летнем Максиме Марвине и 49-летнем Игоре Дроздове. Двое из них отправились на спецоперацию добровольцами в составе ЧВК «Вагнер». Кроме того, сообщилось о гибели ещё четырёх военнослужащих из Верещагинского, Октябрьского и Горнозаводского районов, а также из Березников.

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