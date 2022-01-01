Максим Артамонов В ходе спецоперации на Украине погибли ещё четверо военнослужащих из Пермского края Похороны двух из них пройдут 12 января Поделиться Твитнуть

Во время проведения российской спецоперации на территории Украины были убиты четверо военнослужащих из Пермского края: Максим Нехорошев из Березников, Егор Шестов из Верещагинского района, Максим Минсадыров из Октябрьского района и Алексей Пасынков из Горнозаводского района. О гибели участников СВО сообщили в соцсетях их родственники, друзья и одноклассники.

Уроженцу Березников Максиму Нехорошеву было 35 лет, он погиб 22 декабря прошлого года, Егору Шестову из деревни Сидорята Верещагинского района — 26, а Максиму Минсадырову — всего 24 года.

Возраст Алексея Пасынкова не сообщается. Об Алексее известно, что он родился в Октябрьском районе. В прошлом году, 5 марта, был отправлен на Украину. Летом у него истёк срок контракта, но по каким-то причинам он не смог вернуться домой и погиб 6 декабря. О его гибели родственники узнали только несколько дней назад.

Похороны двух военнослужащих, Максима Нехорошева и Алексея Пасынкова, состоятся сегодня, 12 января.

Напомним, накануне стало известно о гибели на Украине троих уроженцев Добрянского округа Пермского края: 36-летнем Анатолии Буренине, 34-летнем Максиме Марвине и 49-летнем Игоре Дроздове. Двое из них отправились на спецоперацию добровольцами в составе ЧВК «Вагнер».

Власти не разглашают количество убитых военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем погибшим в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля. При этом в последний раз официальные данные российское Минобороны озвучило 21 сентября 2022 года, после объявленной в стране мобилизации.

В ведомстве считают, что потери российской армии на тот момент составили 5937 чел., а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.