Максим Артамонов В ходе спецоперации погибли трое военнослужащих из Добрянки Двое из них служили в частной военной компании Поделиться Твитнуть

В зоне боевых действий специальной военной операции погибли трое уроженцев Добрянского округа Пермского края: 36-летний Анатолий Буренин, 34-летний Максим Марвин и 49-летний Игорь Дроздов. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».

Как рассказала сестра Буренина, Анатолий отправился на спецоперацию вместе с братом добровольцами в ЧВК «Вагнер». Они прибыли на Донбасс 19 сентября и попали в разные части, но поддерживали связь с родственниками. Известие о гибели Анатолия пришло 6 января — он погиб под Артёмовском 7 декабря, но доставить его тело домой смогли только сейчас.

В составе ЧВК «Вагнер» принимал участие также Максим Марвин. Он родился в Вильве. Несколько лет назад семья переехала в Добрянку

Игорь Дроздов также уехал в качестве добровольца. Он принимал участие в боях за город Попасная ЛНР и скончался от осколочных ранений в июне прошлого года. По данным издания, его похоронили в Ростовской области. Сейчас родные погибшего пытаются получить необходимые документы, чтобы подтвердить его статус участника СВО.

Всего с начала проведения спецоперации, по официальным данным, погибло 11 жителей Добрянки, уточняют «Зори Плюс».

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