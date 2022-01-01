Максим Артамонов В Перми на Крещение будут оборудованы три купели Ранее власти два года подряд отменяли крещенские купания в проруби из-за коронавируса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2-23 году на православный праздник Крещение в Перми будут оборудованы три купели для желающих окунуться в прорубь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Окунуться можно будет на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря — на улице Пристанционной, 38. Второе место будет организовано в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня). Также пермяки смогут окунуться в Мотовилихинском пруду за Свято-Троицким Стефановым мужским монастырём.

Рядом с купелями будут оборудованы места, где все желающие смогут переодеться и согреться.

В самих купелях сделают сход в воду. Рядом будут дежурить спасатели, поэтому рекомендуется выбирать именно эти места для купания. Власти рекомендуют отказаться от купания в самостоятельно организованных частными лицами купелях.





Напомним, в 2021 2022 годах в Перми отменялись крещенские купания из-за напряжённой санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.





Ранее сообщалось , что в Кунгурской ледяной пещере в этом году крещенские купания в подземных озёрах проводиться не будут. В минпророды Прикамья пояснили, что по результатам проверки прокуратуры было установлено, что мероприятие ведёт к загрязнению подземных вод и гибели краснокнижного вида фауны.





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