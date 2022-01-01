Максим Артамонов
В Перми на Крещение будут оборудованы три купели
Ранее власти два года подряд отменяли крещенские купания в проруби из-за коронавируса
В 2-23 году на православный праздник Крещение в Перми будут оборудованы три купели для желающих окунуться в прорубь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.
Окунуться можно будет на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря — на улице Пристанционной, 38. Второе место будет организовано в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня). Также пермяки смогут окунуться в Мотовилихинском пруду за Свято-Троицким Стефановым мужским монастырём.
Рядом с купелями будут оборудованы места, где все желающие смогут переодеться и согреться.
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