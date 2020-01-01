Олеся Максименко В Перми отменяются крещенские купания Причина — напряжённая санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителям Перми рекомендуют отказаться от традиционных массовых окунаний в Крещение Господне, которое отмечается 19 января.

В Роспотребнадзоре отмечают напряжённую санитарно-эпидемиологическую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, которая сохраняется на территории краевой столицы, и напоминают об ограничительных мерах, действующих в Прикамье до 31 января текущего года.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в этом году на Крещение городские власти не будут организовывать официальные места для купания.

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